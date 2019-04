Côtes-d'Armor : les éleveurs réagissent face à la mort inexpliquée de leurs bovins

La mort inexpliquée des bovins est une inquiétude devenue quotidienne pour les agriculteurs. Veaux, vaches, taurillons... certains éleveurs en ont perdu des centaines en quelques années. Dans les Côtes-d'Armor, ils pointent du doigt les antennes-relais, les panneaux photovoltaïques et autres éoliennes installées dans le voisinage. Toutefois, leurs appels aux pouvoirs publics restent sans réponse. Révoltés, ils ont décidé de porter plainte contre l'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.