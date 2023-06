Cocaïne : le plus grand laboratoire d'Europe démantelé en Espagne

C'est un coup de filet historique qu'a réussi la police espagnole. Dans la vidéo en tête de cet article, à l'intérieur cette maison à Galice, six Colombiens se relayaient 24h/24 pour produire de la cocaïne. Tous ont été arrêtés cette nuit-là. Sur place, 500 kg de drogue d'une valeur de dix millions d'euros ont été saisies. Les trafiquants s'étaient établis au beau milieu de la forêt galicienne, à l'abri des regards. Toutes les pièces de la maison sont dédiées à la fabrication de drogue. Pour Emilio Rodriguez qui dirigeait l'opération, les narco-trafiquants ont changé de stratégie. Ils craignaient que d'autres laboratoires de ce type s'installent dans le pays. Jusqu'à présent, la cocaïne est transformée en Colombie, et les trafiquants l'acheminaient sur des vedettes ultra-rapides. La Galice et ses 1 500 km de côte est alors un point de chute idéal. Pour lutter contre le trafic, une unité de police (Groupe d'intervention contre le crime organisé, "Greco Galicia") a été créée il y a dix-sept ans. Grâce à des centaines d'heures d'écoute et de filature durant presque un an, les policiers ont pu remonter jusqu'à un hangar suspect, à une vingtaine de kilomètres du laboratoire. On estime que la moitié de la cocaïne qui entre en Espagne passe par la Galice. Chaque année, au moins dix tonnes sont interceptées dans cette région. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Leveque