Cochons laineux, rustiques et sympathiques

Dans leur enclos, ils suivent leur maître comme des moutons. Ils en ont d'ailleurs le pelage. Ils sont blancs, bruns ou roux, et arborent de jolies bouclettes. "Ils sont toujours un peu sauvages", explique Cyril Berry. Il est éleveur de cochons laineux, des mangalitsa. C'est une race qui trouve ses origines dans les pays de l'Est et qui s'est parfaitement adaptée au relief et au climat de la montagne Noire. C'est l'heure du déjeuner, retour à la ferme. C'est là que Cyril prépare les bols de céréales de ses cochons. Ce sont des orges germées et quelques vitamines. Cela permet d'avoir des truies qui ont plus de lait et un poil beaucoup plus soyeux. Visiblement, ils aiment ça. Pour le reste, les cochons trouvent leur bonheur dans la nature. Comme Cyril vise l'excellence pour ses jambons, il les affine pendant deux ans. Il faut en tout près de cinq ans pour passer à la phase dégustation. Et visiblement, ça vaut le coup d'attendre. Le secret est dans le gras. On dit que tout est bon dans le cochon, mais le cochon laineux n'est pas un animal que l'on tond. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas