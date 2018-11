Code de la route : le permis moins cher à l'école ?

Emmanuel Macron a annoncé une "baisse drastique" du coût du permis de conduire ce vendredi 9 novembre 2018, lors de son passage à Lens, dans le Pas-de-Calais. Le président a évoqué la possibilité d'intégrer le Code de la route dans le cursus scolaire. Alors, quelles classes seront concernées ? Combien de temps l'enseignement durera-t-il ? Et qui payera pour ce dispositif ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.