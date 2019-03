Au cœur de la plus grande gare d'Europe

De ses quais, on peut rejoindre le nord de l'Hexagone, la Belgique, ou encore l'Angleterre. 700 000 voyageurs et 2 000 trains y passent chaque jour. Le site couvre 80 000 m², l'équivalent de onze terrains de football reliés par des centaines d'escalators. Depuis 2014, un commissariat de police est implanté au cœur du complexe. Policiers, douaniers, et agents SNCF assurent la surveillance en permanence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.