Au cœur du démantèlement du réacteur nucléaire de Chooz  

Situés en lisière de la forêt ardennaise, ces réacteurs sont les plus puissants du parc nucléaire français. Non loin de là, se trouve un autre réacteur, construit en 1967 et désormais en cours de démantèlement. Ce dernier a servi de modèle pour les 60 autres présents sur notre territoire. EDF nous permet de vous faire découvrir ce chantier hors norme à la faveur d'une visite très encadrée.