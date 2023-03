Cognac : le vignoble français qui ne connaît pas la crise

Le cognac est le digestif français le plus vendu dans le monde. Pierre a repris l'exploitation familiale il y a quatre ans, depuis, il a planté onze nouveaux hectares de vignes. En tout, l’appellation “cognac” augmente sa surface d'environ 3 000 hectares par an. Ce rebondissement, les producteurs de cognac doivent en partie aux rappeurs américains. Avant qu’ils ne dépoussièrent l’image du digestif français dans leurs clips, les ventes étaient au plus bas et les vignobles en pleine crise. En 25 ans, le nombre de bouteilles exportées dans le monde a plus que doublé, atteignant 220 millions l’an dernier, dont la moitié part vers les États-Unis, 14% vers la Chine, et seuls 2% sont consommés en France. En plus du domaine de leurs parents, deux sœurs de 25 et 27 ans viennent d’investir dans une nouvelle propriété. Confiantes dans l’avenir de l’alcool charentais, elles disposent de 19 hectares de vignes pour développer leur propre marque de cognac. Si les ventes de cognac augmentent ces dernières années dans l'Hexagone, le whisky reste de très loin le spiritueux le plus consommé en France. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau