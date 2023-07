Légion étrangère : l'éprouvant stage à la ferme des nouvelles recrues

En matière de séjour à la ferme, nous avons connu plus paisible. Loin de tout pendant quatre semaines, ces hommes, ces hommes évoluent dans leur nouvelle famille, soudés par l'effort et l'entraide. La Légion étrangère, c'est leur seconde chance et ils s'accrochent. Neuvième réveil à la ferme pour les nouvelles recrues. Le carré façon légion, l'adjudant Mourad le maîtrise depuis 19 ans. Grâce à cette discipline de fer, pas de perte de temps à chercher ses affaires, et cela façonne des légionnaires en uniforme. Parmi ces 60 hommes, venus du monde entier, il y a 16 Colombiens, 20 Brésiliens ainsi que d'autres nationalités. Pendant cinq ans, ils s'engagent à défendre le drapeau tricolore. De leur passé, la Légion fait table rase. À chacun, elle attribue une nouvelle identité : nom, date de naissance, et même pour les Français, une nouvelle nationalité. "Je suis Québécois maintenant. Il n'y a pas de Français dans la Légion.", dit Rémy, engagé volontaire de la Légion étrangère. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Deperrois, V. Belgrand-Barbier