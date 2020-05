Coiffeurs : rouvrir, mais à quels prix ?

Ce sont les professionnels dont le carnet de rendez-vous s'est rempli le plus rapidement. Après 55 jours de confinement, les coiffeurs vont avoir du travail, mais aussi des frais supplémentaires puisqu'il a fallu sécuriser leur salon. Pas facile, parce qu'ils doivent toucher les cheveux de leurs clients. Alors, faut-il s'attendre à une hausse des prix ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.