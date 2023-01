Cold case : rattrapé par la justice 30 ans après

Moins d’un an d'existence et déjà un premier résultat, le pôle Cold case, consacré aux crimes non résolus, vient de faire une avancée majeure, dans deux dossiers criminels de plus de 20 ans. Leur méthode, c’était de rapprocher deux affaires de viol, aux modes opératoires quasiment identiques. Le viol et le meurtre de Sophie Normand en 1991, pendant la visite d’un appartement du 19è arrondissement parisien et une tentative de viol, totalement similaire à Villeparisis en 1999. À l’époque, des traces de sang sont relevées sur la scène du crime, 23 ans plus tard, elles ont révélé l’identité du criminel. Dominique P. , septuagénaire, est inscrit fichiers des auteurs d’infractions sexuelles depuis deux ans, pour une autre affaire de viols aggravés. Le travail acharné des enquêteurs vient de révéler une nouvelle partie de son parcours criminel. Face à ces indices accablants, le suspect a reconnu les faits pour la tentative de viol, mais il conteste toute responsabilité dans le meurtre de 1991. TF1 | Reportage A. Bourdarias, S. Chevallereau, P. Gely