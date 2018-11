Colère des "gilets jaunes" : les mesures annoncées par l'exécutif

L'exécutif dit avoir entendu le message des manifestants, mais il souhaite garder le cap. Il estime avoir déjà fait un geste suffisant en annonçant 500 millions d'euros d'aide mercredi 14 novembre 2018 : chèque énergie, super prime à la conversion et revalorisation des aides au fioul à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.