Colère syndicale : l'autre match de la soirée

Pour les syndicats le match a déjà commencé. Et il se joue à l'extérieur du Stade de France, où ils distribuent des cartons rouges contre la réforme des retraites. La justice leur a donné gain de cause. Leur rassemblement a d’abord été interdit par la préfecture, mais a finalement été autorisé, pour eux, c’est une victoire. Pour Reza Painchan, secrétaire général de l'Union départementale Force Ouvrière de Seine-Saint-Denis, l'intérêt est de montrer que le peuple est dans la rue pour refuser la retraite à 64 ans. Des jeunes supporters, en image, pourront siffler sur le parvis, mais jamais à l'intérieur du stade, car c’est interdit par le règlement de la Fédération de football. Mais pendant le match, à la 49e minute et trois secondes, les syndicats demandent au public de brandir les cartons rouges, en signe de protestation. Pour la plupart des spectateurs interrogés, le stade n’est pas le bon endroit pour parler politique. Les syndicats sont venus en nombre pour faire entendre leurs voix. Mais avec un mot d’ordre, éviter tout débordement ce samedi soir, pour ne pas gâcher la fête. TF1 | Reportage E. Despatureaux, L. Poupon, M. Kouho