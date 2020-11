Colis : les plateformes logistiques submergées

En plein confinement et à l'approche des fêtes, cette enseigne de produits culturels se retrouve avec deux fois plus de colis que l'an dernier à la même période. Pour tenir le rythme, trieurs automatiques, et doublement des effectifs, notamment sur des postes normalement occupés par un seul agent. Des renforts et des astuces pour faire marcher le moins possible les préparateurs de commandes, et donc gagner du temps. Mais toutes les marques n'ont pas la chance d'avoir leurs propres entrepôts. Dans l'Oise, ce responsable d'une marque de chaussure n'avait pas anticipé une telle envolée de ses ventes en ligne, + 120% pendant le confinement. Il n'a pas vraiment l'habitude de cette logistique et doit négocier avec un sous-traitant. En échange, il doit lui verser 10% de commission, soit environ 3€ par commande. Depuis le début de la crise, de plus en plus d'enseignes sollicitent ce spécialiste. Problème pour lui, il doit désormais gérer 25 marques différentes, toutes avec leurs exigences. Le groupe a dû embaucher plus de 1 000 livreurs supplémentaires jusqu'à Noël dans ses entrepôts qui tourneront désormais 24H/24.