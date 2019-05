Colis piégé à Lyon : aucun détail sur l'identité de l'auteur des faits n'a été donné

Une centaine d'enquêteurs sont sur les traces de l'auteur du colis piégé qui a explosé à Lyon. Ils sont notamment en train de visionner les images des 500 caméras de vidéosurveillance qui quadrillent le centre-ville. Ces derniers ont pu repérer la marque du vélo utilisé par l'assaillant et maintenant, ils sont en train d'étudier les témoignages qui leur sont déjà parvenus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.