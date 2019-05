Colis piégé à Lyon : sur les traces du suspect

Très peu de temps après l'explosion du colis piégé à Lyon, les premières constatations ont été effectuées, et les enquêteurs ont récolté de précieux indices. Ils ont relevé une trace ADN, et d'infimes résidus de TATP, un explosif artisanal. L'appel à témoin diffusé par la police aussi vient d'être actualisé avec de nouvelles photos du suspect. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.