Colis piégés, fusillade de Pittsburgh... Climat très tendu aux Etats-Unis à neuf jours des Midterms

L'attaque survenue samedi 27 octobre dans une synagogue de Pittsburgh intervient dans un climat très tendu aux Etats-Unis, tant dans le débat politique que dans la société. Il y a eu l'envoie des colis piégés à des personnalités démocrates, notamment Barack Obama et Hillary Clinton. Mais aussi le double crime raciste qui a eu lieu mercredi dernier. Un blanc a en effet tué deux noirs au hasard dans une épicerie, car il n'avait pas réussi à entrer dans une église où il voulait commettre un massacre. La violence paraît désormais hors de contrôle dans le pays. En 2017, les actes antisémites ont augmenté de 57%. On fait le point avec notre envoyée spéciale Catherine Jentile de Canecaude.