Collecte d’armes : un succès et des surprises

Dans un commissariat parisien, au bout d'une semaine de collecte, on fait les comptes, les habitants du quartier étaient décidément bien armés. Et partout, c'est le même constat, les Français possèdent chez eux l'équivalent d'un gigantesque arsenal. De vieux fusils de chasse, hérités du grand-père, mais pas seulement. De véritables armes de guerre dorment paisiblement au fond des greniers. On note chez certains particuliers une nostalgie prononcée pour les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, tel le fusil-mitrailleur britannique Sten ou encore une dague d'officier allemande. Au total, on a répertorié des armes de guerre de l'époque soviétiques, des mines anti-personnels, des cannes-fusils ou encore un vélodog, un micro-revolver conçu à la fin du 19ème siècle pour que les facteurs puissent se défendre contre les chiens enragés. L'opération de collecte nationale s'est achevée hier, mais se poursuit exceptionnellement en région parisienne jusqu'à mardi avec une consigne : "ne vous déplacez pas vous-même, mais appelez la préfecture pour qu'une restitution à domicile soit organisée. TF1 | Reportage M. Scott, C. Nieulac