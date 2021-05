Collection Pinault à l’ancienne halle aux blés : naissance d’un musée

Sur la caisse était inscrit “fragile”. L’œuvre était dévoilée, escortée, déplacée, dans le son des perceuses et des aspirateurs. Infini minutie, ultime précision. La sculpture de l’artiste suisse, Urs Fischer, représente un homme debout, semble installé pour l’éternité, à un détail près. Au rez-de-chaussée, raccourci de l’histoire. Un grand panneau peint de Martial Raysse, “Ici plage, comme ici-bas”, offre à François Pinault l’occasion de défendre l’art contemporain. “L’art contemporain est un peu assimilé à c’est du n’importe quoi. Il y a beaucoup de n’importe quoi, mais il y a beaucoup de choses très profondes qui veulent dire des choses, qui veulent dire justement la perception de société par les artistes et la société de demain telle qu’ils la présentent. Et souvent, ils ont beaucoup d’avance sur les pauvres humains que nous sommes, sur les pauvres politiques également. Et les politiques devraient bien s'inspirer des artistes pour essayer de comprendre plus tard, le plus tard”, décrit François Pinault. Conçu en 1763, le bâtiment fut d’abord une halle aux blés dont les arcades abritaient les céréales. Près d’un siècle plus tard, la chambre de commerce s’y installa pour y demeurer jusqu’en 2016. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.