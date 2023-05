Collectionneurs : fous de figurines

Elles ont le goût de l'enfance, la saveur de la nostalgie et font tourner la tête des collectionneurs. Confectionnées par des mains expertes, en résine ou en plomb, les figurines donnent corps à nos héros de bandes dessinées et nous invitent à imaginer nos propres histoires. Sous la spatule de Pascal Rodier, fondateur de Fariboles, le nouveau modèle de Schtroumpfette se cherche encore. Il n'y a pas moins d'une dizaine d'étapes jusqu'au produit fini en résine. Le sympathique Obélix passe de main en main. Arnaud, peintre, s'occupe de l'aérographe. À certains moments, on retient son souffle avant d'assembler. L'assemblage se passe toujours dans le même ordre. Chaque modèle existe en édition limitée, soit 500 exemplaires maximum. Du haut de gamme français de 300 à plus de 3 000 euros. De jolies pièces plutôt rares, c'est ce que convoite Stéphane Bouyer, un collectionneur parisien, plongé dans l'univers de figurines depuis trois ans. La machine s'est emballée lorsqu'il a relu pour son jeune fils ses anciennes bandes dessinées. Quelque 300 pièces ont déjà investi son appartement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, P .Lormant