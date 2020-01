Collégienne menacée de mort pour "propos blasphématoires", deux plaintes déposées

Mila a été déscolarisée. Une décision des autorités pour protéger cette adolescente de 16 ans, victime de cyberharcèlement. Sur les réseaux sociaux, elle avait parlé de l'Islam dans des propos peu amènes. Elle fait depuis l'objet d'insultes d'une rare violence. Le procureur de la république de Vienne a ouvert deux enquêtes, l'une pour identifier les auteurs des menaces et l'autre visant la jeune collégienne pour incitation à la haine raciale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.