Collioure : une fusée de feu d'artifice blesse neuf personnes

Le pire a été évité à Collioure, dans la soirée du 16 août 2019. Pendant l'un des plus beaux feux d'artifice de la région des Pyrénées-Orientales, un morceau de fusée est tombé sur la plage où se sont rassemblés 80 000 spectateurs. L'explosion a blessé neuf personnes. Selon les pompiers, il s'agissait d'une fusée tirée d'une barge flottante qui aurait explosé trop bas. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.