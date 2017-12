Collision mortelle à Millas : les barrières étaient-elles baissées ?

Les barrières étaient-elles abaissées ou relevées quand le car scolaire s'est engagé sur le passage à niveau ? Cette question va désormais occuper plusieurs dizaines de policiers, gendarmes et scientifiques. Le procureur chargé de l'enquête sur la collision mortelle à Millas (Pyrénées-Orientales) s'est exprimé, ce vendredi 15 décembre, sans tirer de conclusion définitive. Il a cependant déclaré que la majorité des témoignages évoquait des barrières fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.