La collision mortelle à Millas remet en question la sécurité des passages à niveau en France

Le drame survenu le jeudi 14 décembre à Millas (Pyrénées-Orientales) suscite de nombreuses questions. En 2016, trente et une personnes sont mortes dans des accidents liés à des passages à niveau. Pourquoi n'arrive-t-on pas à éviter ces collisions ? Pourquoi la situation ne s'améliore plus depuis dix ans ? La SNCF investit pourtant, depuis plusieurs années, dans la rénovation et la prévention.