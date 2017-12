Collision mortelle à Millas : une cellule d'aide psychologique a été mise en place

Le collège de Millas, où étaient scolarisées les victimes de l'accident entre un car scolaire et un TER, a ouvert ce vendredi dès sept heures du matin. Une cellule psychologique a été installée sur place, afin d'aider les élèves à surmonter le drame. Elle est composée d'une soixantaine de personnes, dont quarante infirmiers et psychologues de Montpellier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.