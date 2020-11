Colmar confiné : une année blanche pour le tourisme

Avant une certaine reprise ce samedi, la ville de Colmar est méconnaissable à l'arrêt. Les barques ont promené deux fois moins de touristes qu'en 2019. Avant l'épidémie, Colmar, c'est l'étape française, incontournable pour les Chinois notamment, après la diffusion d'une série asiatique tournée dans la ville. Elle a eu au compteur 3.5 millions de visiteurs l'an passé, et le changement est radical. La réouverture des commerces est certes un soulagement. Dans une boutique de déco, c'est moins 60% de chiffre d'affaires en 2020, et moins 80% pour la vente de souvenirs. Un hôtel est déjà à ses 120 jours de fermeture. À l'échelle de la ville, les répercussions sont fortes. Eric Straumann, le maire de Colmar, a souligné : "Rien que pour le confinement, on a perdu 4 millions de recettes en parking". Le marché de Noël est annulé. Les habitués peuvent acheter leur produit sur un marché de Noël virtuel. La ville est illuminée malgré tout. L'Alsace tente de faire rêver sur les réseaux sociaux. Mais forcément, ce Noël-ci n'aura pas la même saveur.