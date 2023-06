Colmar (Haut-Rhin) : ce que l'on sait de l'incendie

Ce dimanche 18 juin, en début de soirée, vers 17 heures, un incendie a touché Colmar. Le feu est circonscrit et ne s’étend plus. Son périmètre est donc maîtrisé. Il s’agit d’un feu a priori de pneu. Vers 17h30, un panache de fumée noire s’est élevé au-dessus de Colmar. Ce dernier a suscité l’inquiétude parce que finalement, c’est le vent qui a joué dans l’affaire, obligeant les 60 sapeurs-pompiers présents sur place à évacuer une rue toute proche. Attisées par le vent, les flammes se sont propagées à des végétaux des environs et ont menacé un lotissement voisin, qui a dû être évacué. Une petite centaine de personnes se sont retrouvées au parc des expositions. Normalement, si tout va bien, ils vont retrouver leur domicile dans la soirée. Il reste la toxicité des fumées. Même si le vent éloigne le panache des fumées, on demande aux Colmariens de rester chez eux et de ne pas respirer l’air, forcément toxique. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin