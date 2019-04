Colmar : le retable d'Issenheim en cours de restauration

A Colmar, dans le Haut-Rhin, le retable d'Issenheim est à la fois la pièce maîtresse du musée Unterlinden et un bijou de l'histoire. Cette peinture sur bois mondialement connue date du XVIe siècle. Elle est en cours de restauration pour retrouver ses couleurs d'origine. Selon les restaurateurs, être si prêt de ce chef-d'œuvre est "incroyable" et "magique". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.