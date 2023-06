Colombie : comment les quatre enfants ont-ils survécu ?

Ils ont été retrouvés dans une forêt qui ne leur fait pas peur. Elle peut être oppressante pour nous, elle est familière pour eux. En Amazonie, Damien Lecouvey, expert en technique de survie en jungle et directeur général de Time On Target, a partagé le quotidien de trois communautés. Les quatre enfants ont surtout mangé des graines. Ils appartiennent à un peuple, les Uitotos. Ces derniers sont près de 10 000, aujourd'hui, à vivre sur le bord du fleuve Caquetá. Irène Bellier, étudie les peuples autochtones depuis 44 ans. La famille est primordiale pour eux. À noter qu'Irène Bellier est anthropologue, spécialiste des droits des peuples autochtones et directrice émérite de recherche au CNRS. Chez les peuples autochtones, les enfants savent qu'ils doivent dormir en hauteur pour éviter les insectes ou le jaguar. Ils savent aussi fabriquer des abris avec des plantes et faire du feu qui est, souvent, bien plus difficile. D'avoir survécu dans des conditions hostiles, les spécialistes de l'Amazonie ne sont pas forcément surpris. Ils sont très admiratifs. TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Clouzeau