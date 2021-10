Colombie : fin de cavale pour le baron de la drogue Dairo Antonio Úsuga

Depuis plus de 10 ans, cet homme était un fantôme capable de s'évaporer dès que l'étau policier se refermait un peu trop. Cette fois, les copieux pots-de-vin offerts aux forces de l'ordre par Dairo Antonio Úsuga n'auront servi à rien. À peine menotté, le voilà exhibé aux caméras comme une prise de guerre. Celui que tout le monde surnomme Otoniel était aussi puissant que violent. Du haut de ses montagnes de dollars, il pouvait ordonner à ses petits soldats d'assassiner tout policier jugé trop curieux. Âgé de 50 ans, Dairo Antonio Úsuga a été arrêté en pleine jungle. Il la traversait à dos de mule sans téléphone portable et changeant d'habitation tous les soirs pour ne pas être repéré. Son lit de camp et sa soyeuse couverture, n'ont pas échappé aux hélicoptères militaires et au satellite américain qui épiaient tous ses mouvements. Même ceux qui l'ont capturé semblent presque fascinés par cet ancien fils de paysan devenu le baron de la drogue du pays. Ancien guérillero marxiste, le narcotrafiquant inondait les États-Unis de tonnes de cocaïne comme Pablo Escobar en son temps. Les Américains offraient d'ailleurs cinq millions de dollars à ceux qui le dénonceraient. Otoniel devrait être rapidement extradé vers New York où il risque de finir sa vie sous les verrous.