Colombie : le condor, un roi des cimes menacé

Francisco est biologiste. Depuis quinze ans, il arpente la Colombie pour recenser les condors. Il n'en a compté qu'une soixantaine dans tout le pays. Son travail a permis d'inscrire le rapace sur la liste des espèces en danger critique d'extinction. Le condor est carnivore. Il se nourrit de charogne et s'attaque au bétail. Excédés, certains agriculteurs n'hésitent pas à appliquer la manière forte. Ils empoissonnent les cadavres d'animaux dont se nourrissent les condors. En quelques jours, trois condors ont été retrouvés foudroyés par un puissant cocktail de pesticide et de mort-aux-rats. Une course contre la montre est lancée pour empêcher l'éradication de l'espèce. Francisco, le biologiste, se rend de ferme en ferme pour aider les éleveurs à vivre avec les condors. L'année dernière, il a récolté des fonds pour permettre à cette agricultrice de construire cet enclos, une protection contre les prédateurs. En Colombie, la survie du Condor ne tient qu'à un fil. Mais le rapace peut compter sur la mobilisation du peuple indigène Kokonuko dans le sud du pays. Tous les jours, les membres de la communauté s'organise pour nourrir le couple de condors qui vit sur leur territoire. Pour eux, c'est un animal sacré. Ils l'appellent : le messager du soleil. Les condors peuvent vivre jusqu'à 60 ans. Ce sont des animaux fidèles. Ces deux spécimens par exemple sont en couple depuis 26 ans, mais ils n'ont jamais eu de petits, mystère de la nature. À 1 000 km plus au nord, sur la côte Caraïbes, un centre a permis à cet autre couple de se reproduire. Tous les jours, ces scientifiques les observent. Ils veillent particulièrement sur le petit, né il y a six mois. Une femelle baptisée Aimara. L'année prochaine, elle volera en liberté. Les scientifiques espèrent que comme ses parents, elle trouvera un partenaire et permettra la survie de l'espèce.