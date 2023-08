Colombie : les guérilleros deviennent guides touristiques

C’est une petite révolution qui est en cours dans le tourisme en Colombie. Il y a encore dix ans, Norbey Mendes était guérillero. Il transportait des armes et de la drogue pour les Farc, un groupe révolutionnaire marxistes en guerre contre le pouvoir central. Depuis quatre ans, il ne transporte plus de munitions, mais des touristes. Ce jour-là, il accueille un groupe passionné d’archéologie. Des Suisses venus de Berne dans un but bien précis, découvrir des peintures rupestres cachées dans la jungle. Pour accéder au site, il faut d’abord naviguer une demi-heure en pirogue, puis marcher une heure en pleine forêt tropicale sous la chaleur, au milieu des insectes, sur un sentier que Norbey connaît par cœur. C’est là même, pendant des années, qu’il a combattu le gouvernement colombien. Les peintures rupestres datent d’au moins 12 000 ans. Elles sont exceptionnelles et, depuis l’accord de paix entre les Farc et le gouvernement, est accessible au public. Norbey n’est pas le seul révolutionnaire à s’être reconvertis dans le tourisme. Certains ex-Farc vont même plus loin que de simples excursions. Ils proposent à leurs clientèles des expériences très particulières en plein cœur de la jungle colombienne. TF1 | Reportage T. Misrachi, A. Charles-Messange