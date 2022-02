Colombie : les hippopotames d'Escobar menacent l'environnement

Après la mort du baron de la drogue Pablo Escobar en 1993, les quatre pachydermes qu'il avait importés dans son zoo privé sont abandonnés. Ces animaux se reproduisent à une vitesse folle, quittent pour certains leurs enclos. Ils sont désormais plus de 130, la plus grande colonie de ces animaux hors d'Afrique. L'Hacienda Napoles, le zoo d'Escobar, se situe à Doradal, Antioquia, à une centaine de kilomètres au sud de Medellin. On trouve désormais certains de ses hippopotames à proximité du plus grand fleuve du pays. Pollution des eaux, danger pour la population... Les autorités colombiennes ont donc entamé il y a quelques mois une grande campagne de stérilisation. Cette décision suscite une levée des boucliers chez les défenseurs des animaux. Selon l'avocat qui a porté l'affaire devant la justice, le gouvernement colombien dépassé par l'ampleur de la tache envisage désormais de les euthanasier. Un combat juridique s'est alors mis en place. Le médicament pour les stériliser étant américain, une ONG a saisi la justice aux États-Unis qui leur a reconnu des droits. Une première dans le pays. Mais, ce n'est que symbolique. Seules les autorités colombiennes décideront du sort de ces hippopotames, espèces menacées d'extinction. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Bornacin