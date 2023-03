Colonie de vacances : 21 blessés dans un accident de car

Il est 8h45 quand ce car scolaire, de retour des Hautes-Alpes, dévie de sa trajectoire. Une chute de six mètres dans un ravin. À bord, 46 personnes, dont 40 élèves de primaire. Les deux blessés graves sont le conducteur et un accompagnant. Par ailleurs, on dénombre onze blessés légers. Le bilan aurait pu être bien plus grave. Les enfants devaient rejoindre Grenoble pour prendre le train et rentrer chez eux. Sur la route, l’accident a eu lieu sur la commune de Corps, dans un virage, sur une route nationale. Les élèves sont originaires de Sceaux, aux portes de Paris. Le voyage scolaire était organisé par la mairie. Toutes les familles ont été contactées par la municipalité. Parmi elles, Djamila Barça, dont la fille de dix ans était dans le car. C’était un choc pour la mère de famille. D’ailleurs, apprendre que la petite allait bien ne l’a pas vraiment soulagée. Les élèves doivent retrouver leur domicile demain, prévient la mairie de Sceaux. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy, F.X. Ménage