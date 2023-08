Colonie endeuillée : un mort et quatre blessés dans un accident de minibus

Voici ce qui reste du minibus. L'accident a été d'une extrême violence. Le véhicule circulait sur la départementale 54 sur la hauteur de Houeillès (Lot-et-Garonne). Dans le secteur, les habitants sont sous le choc. Le véhicule transportait sept enfants. L'un d'entre eux, âgé de douze ans est décédé. Six autres ont été blessés, dont quatre grièvement. On ne sait pas encore ce qui a causé le drame. "Il circulait sur une ligne droite, est sorti de sa trajectoire... pour venir percuter violemment un parapet en beton", dit Florent Farges, sous-préfet d'Agen (Lot-et-Garonne). Le chauffeur âgé de 26 ans a également été blessé et hospitalisé. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il a été placé en garde à vue. "Il faudra vérifier s'il avait consommé de l'alcool", dit le procureur d'Agen, Olivier Naboulet. Un deuxième minibus transportant d'autres enfants de la même colonie suivait le véhicule accidenté. Une cellule psychologique a été mise en place. TF1 | Reportage T. Miraschi, L. Cloix, C. Devaux