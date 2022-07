Colonies de vacances : des séjours annulés faute d'animateurs

Pour la première fois, Guillaume Masson-Blin, responsable du service colonie de vacances et formation Bafa à la ligue de l'enseignement de Normandie, doit annuler trois de ses colonies de vacances. Cent vingt enfants devaient partir faire du camping en Lozère début août. La raison pour laquelle il supprime des séjours est qu'il n'arrive pas à trouver des diplômés de Bafa, le brevet d'animateur. Il lui en manque encore une cinquantaine pour cet été. Alors, il démarche et a même créé son site de recrutement, sans trop de résultats pour son annonce. Guillaume connaît les raisons de cette pénurie. Il forme lui-même les futurs animateurs. Depuis 6 ans, le nombre de diplômés du Bafa ne cesse de baisser. En cause, la crise sanitaire et la rémunération dérisoire. En travaillant jusqu'à 78 heures par semaine, avec un seul jour de repos, un animateur peut gagner moins de 700 euros brut par mois. Avec le temps, certains n'y voient plus les bons côtés. Cet été, un ancien animateur a accepté un emploi dans un club de foot. Payé au SMIC, soit deux fois plus que ce qu'il touche en colonie de vacances. Les conditions de travail avaient fini par le lasser. Pour lutter contre la pénurie, le gouvernement propose en 2022, une aide de 200 euros pour le financement du Bafa. Cet automne, l'âge minimal pour la passer devrait être abaissé de 17 à 16 ans. TF1 | Reportage H. Corneille, T. Fribourg