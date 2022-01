Colorado : un État entre le feu et la glace

Dans la vidéo en tête de cet article, découvrez Louisville dans le Colorado en 2022 et le même quartier en 2021. La comparaison est glaçante. Entretemps, la banlieue de Denver ressemblait à cet immense brasier pendant 24 heures. Ce jeudi, plus de 30 000 personnes doivent tout quitter en urgence. Certains sont même forcés d'affronter les flammes. "C'est la première fois de ma vie que je suis confrontée à un événement pareil. Et je peux vous dire que c'est terrifiant", lâche une habitante. Les pompiers luttent impuissants. Le vent souffle jusqu'à 160 km/h, si rare dans la région. Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse s'y multiplient. La météo change radicalement. Le lendemain, la neige a recouvert les braises. "Depuis 35 ans, je vois ici de belles maisons. Et maintenant, quand je marche ici, devant chez moi, voilà ce que je vois", déplore Eric House, habitant de Louisville dans le Colorado (États-Unis), au micro du 20h de TF1. À Louisville, 1 000 maisons ont été brûlées. Ce dimanche après-midi, la terre est encore chaude. Les habitants reviennent progressivement comme dans ce quartier de Superior. "Jamais, jamais, je ne pensais pas revenir ici, mais c'est notre première maison, alors, nous devons reconstruire. Et on va récupérer ce qu'il reste", regrette Rob Harris, sinistré. Les autorités locales n'ont pas toujours identifié l'origine de ces feux ni retrouver les trois personnes portées disparues. TF1 | Reportage Y Hovine, C. Aguilar