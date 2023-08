Colos russes : des vacances très patriotiques

C’est le rituel quotidien dans la colonie de vacances de Russie avec un hymne national et une levée des couleurs. L'ancienne cérémonie patriotique est en ce moment tendue à toutes les écoles du pays depuis un an. La journée commence dans le camp d'Orlionok sur les bords de la mer Noire. Autrefois vitrine de la jeunesse soviétique, le centre de loisir a survécu à la fin de l’URSS et trouve un second souffle dans l’éducation militaire et patriotique. Dans un quartier dédié aux gardes-frontières, par exemple, les adolescents apprennent à surveiller. Le but étant de surveiller les bois et la mer noire qui est un théâtre de tension un an et demi après l’invasion de l’Ukraine. Ce matin, le jeu est de noter minute par minute le passage des bateaux. Pendant l’été, plus de 3 000 enfants et adolescents russes suivent un programme fait de sport, de jeu et de cours d’histoire, le patriotisme, en s’amusant. Dans une partie du camp, les pensionnaires sont initiés à la marine. Sous forme de jeu, cela incite les jeunes de seize ou dix-sept ans à choisir une carrière dans l’armée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garro, R. Reverdy, E. Dabbakh