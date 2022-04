Combats à Marioupol : l'ultimatum rejeté par les Ukrainiens

L’usine Azovstal : le symbole de la résistance à Marioupol. Les combattants ukrainiens seraient toujours à l’intérieur malgré un ultimatum de Moscou. Ils avaient jusqu’à treize heures pour se rendre. Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré : “Leur seule chance de sauver leur vie est de déposer les armes et de se rendre”. Ils seraient encore 2 500 soldats dans l’usine. Samedi soir, le président ukrainien avait averti : “L’élimination de nos militaires, de nos hommes à Marioupol mettra fin à toutes négociations”. Marioupol est totalement encerclée par l’armée russe. Symbole important pour Moscou qui s’apprête ainsi à prendre le contrôle de tous les accès à la mer d’Azov. Les frappes s’intensifient aussi plus au nord, sur Kharkiv. Toute la journée, les pompiers ont lutté contre les flammes après une série de bombardements sur des immeubles d’habitation. L’appartement de cette femme a été complètement détruit. D’après les secours, cinq personnes ont été tuées et treize autres blessées. Dans le Donbass, les soldats ukrainiens incitent les civils à fuir ce qui va devenir un champ de bataille. Ils s’attendent à une offensive massive de l’armée russe dans les prochains jours voire les prochaines heures. T F1 | Reportage L. Merlier