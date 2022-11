Combats de robots : le choc des titans

La foule réclame le combat, le sang et des larmes ou plutôt de l'huile et des boulons. Sur le ring, pas de gants de boxe, mais des scies circulaires et des lance-flammes. Voici les battlebots, les robots de combat. Si comme nous, vous découvrez ce sport et que vous vous demandiez quelles sont les règles. "La règle principale, ça va se jouer en trois minutes. Un combat jusqu'à la mort". Exactement comme des voitures télécommandées, les appareils sont dirigés à distance par des pilotes bien protégés par des vitres renforcées. Certains de ces robots ont leurs propres fans et entrent en scène comme des rock stars. Chaque match est une leçon et permet aux équipes d'améliorer leur robot. Certaines équipes dépensent des dizaines de milliers d'euros par an en réparation et en innovation. Sponsor et récompense en cas de victoire financent en partie la construction des engins. Le reste, ces amateurs le paient de leurs poches. Régulièrement, des tournois sont transmis à la télévision américaine. Le robot qui parvient à terrasser tous ces adversaires quitte à y laisser quelques boulons remporte la compétition. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard. V. Mortreux