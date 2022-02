Combats de rue : les Russes à Kharkiv

Les Russes sont entrés ce dimanche matin dans les rues de Kharkiv, presque en silence au rythme saccadé de la respiration anonyme de celui qui filme derrière ses persiennes. Des troupes à pied et des blindés légers, la percée de l'armée russe est filmée au plus près par les habitants au petit matin. Le "Z" de l'armée russe est désormais visible partout où les soldats sont passés. Une percée jusque dans le centre de la ville, deuxième du pays. Dans les rues de Kharkiv, on peut entendre depuis ce matin des échanges de tirs entre soldats ukrainiens et troupes russes. Et les habitants, même si la ville est à 25% russophones, se préparent à la guérilla urbaine qui s'annonce. Les troupes sont entrées dans la ville par le Nord-Est en provenance de la frontière russe. Alors cette nuit, les bombardements n'ont pas cessé et sont montés en puissance. Ils ont d'ailleurs atteint et détruit un gazoduc, juste en dehors de Kharkiv dont le maire conseille désormais de se protéger. Terrés dans les caves et les parkings, ils sont nombreux à s'être préparés aux combats qui, désormais, sont là. TF1 | Reportage I. Marie, R. Bey, C. Marchina