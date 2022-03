Combats : les Français de Kharkiv témoignent

Omar Alaoui n'a pas réussi à s'enfuir avant l'arrivée des troupes russes. "On entend toujours des bombardements, des explosions", indique-t-il depuis Kharkiv. Nous avons contacté cet étudiant en première année de médecine. Dans une vidéo qu'il nous a envoyée cet après-midi, il est difficile de croire que nous sommes dans deuxième ville du pays. "C'était plein de gens. Ils se sont enfuis, échappés. Ce qui me fait la plus peur c'est que je n'ai jamais entendu une alarme à Kharkiv. C'est la première fois que ça se déclenche sur Kharkiv. Les bombardements et les explosions, je ne sais pas d'où ça vient", confie-t-il. De retour chez lui, Omar s'apprête à passer sa deuxième nuit dans la baignoire. "C'est tout petit mais il vaut mieux dormir ici et être en sécurité que dormir près des fenêtres", ajoute le jeune homme. En dernier recours, il ira s'abriter dans le métro ou dans un sol, là où certains ont déjà trouvé refuge. TF1 | R. Bey