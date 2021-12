Combien de pas par jour faut-il pour garder la forme ?

Combien de pas avez-vous fait depuis ce dimanche matin ? Nous sommes nombreux à les compter et à connaître le fameux objectif qu'il faut atteindre chaque jour. "Dans les applications, il est écrit : objectif 10 000" ; "Je dirais 10 000" ; "10 000, c'est ce que disent tous les médecins". Ce nombre de pas a-t-il du sens pour garder la forme ? Selon le médecin du sport Perrine Capron, il ne faut pas être obsédé par ce chiffre. "Il faut bouger et c'est un mode de vie", ajoute-t-elle. Une étude américaine réalisée auprès de 16 000 femmes nous apprend qu'au-delà de 7 500 pas, il n'y a pas de lien établi entre la marche et une amélioration de la santé. Alors pourquoi toujours parler de 10 000 pas ? Un peu d'histoire pour saisir la naissance de ce nombre magique. En 1964, Tokyo a organisé ses premiers JO. Une entreprise en profite pour lancer un nouveau produit "le Manpo-kei", un podomètre dont le slogan est : "Marchons 10 000 pas par jour". Cet objectif est donc à l'origine 100% marketing. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Héquette, P. Cristina