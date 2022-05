Combien de temps peut encore tenir Marioupol ?

Autour du site Azovstal, une pause dans les bombardements a été organisée pour permettre l'évacuation des usines. C'est la Croix-Rouge Internationale qui supervise l'opération. Vendredi, au milieu des soldats russes, une cinquantaine de civils ont été évacués du complexe sidérurgique. Mais sans doute reste-t-il encore beaucoup de femmes et d'enfants terrés à l'intérieur de ce dédale d'acier, sous les bombardements. Un quotidien qui dure ici depuis des semaines. Avec quelques images prises au sol par des miliciens ou par des soldats russes, chaque camp veut nous expliquer la bataille Azovstal. "On couvre nos hommes et on tire sur l'usine au moindre mouvement. De jour comme de nuit, on est prêt à répondre", explique l'un d'entre eux. Dans un moment de répit, des combattants ukrainiens ont pris ces quelques images du site ou plutôt de ce qu'il en reste. C'est la dernière proche de résistance dans Marioupol. La ville elle-même n'est plus que ruines et décombres. Les quartiers plus épargnés ont déjà hissé le drapeau russe. TF1 | Reportage L. Hauben