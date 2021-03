Combien va coûter ce reconfinement ? Les calculs de François Lenglet

C'est toujours la même équation. Pour freiner le virus, il faut limiter nos contacts, donc nos déplacements. Alors que la croissance économique se nourrit justement de contacts : pour le travail ou la consommation par exemple. Les mesures annoncées jeudi soir par le gouvernement constituent ainsi un compromis entre deux objectifs contradictoires : préserver l'économie et ralentir l'épidémie. Elles devraient diminuer l'activité économique de 5 milliards d'euros, soit -0,2% sur la croissance. C'est l'équivalent d'un peu moins d'un jour de production sur une année qui va manquer à cause de la fermeture des commerces dits "non essentiels" dans les départements concernés. Ces mesures vont coûter également 1,2 milliards d'euros en termes d'aides supplémentaires de l'État, si on ne parle que du chômage partiel par exemple. Elles vont s'ajouter aux 6 milliards mensuels déjà prévus. Au total, l'État va donc aider l'économie à hauteur de 7,2 milliards d'euros par mois. C'est beaucoup. Mais c'est deux fois moins qu'au premier confinement. Les restrictions sont moins fortes qu'alors. Les consommateurs se sont adapté en pratiquant les achats par Internet, tandis que la plupart des salariés ont privilégié le télétravail. Et c'est l'économie sans contact.