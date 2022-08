Combi Volkswagen : ils envahissent un village !

Il a inventé un style de vie automobile et a roulé sa bosse sur les routes du monde. On lui confère même le pouvoir de remonter le temps et d'embarquer huit prêtres pour peaufiner son homélie sur 70 ans de liberté. Parti prêcher la bonne bagnole, disent-ils. Des milliers de passionnés de combis se rassemblent ce week-end dans un petit village de Saône-et-Loire, comme Caroline et son combi made in Usa. "Un emblème des années 60 - 70. Je trouve que ça a un charme. Dès qu'on voit ce véhicule, on ne peut que l'aimer", dit-elle. Plus de 1 500 de ces fourgonnettes, venus de toute l'Europe, réunis à l'entrée de Chérizet, une commune de cinquante âmes, ça se remarque et c'est le but de cette cinquième édition. Volkswagen l'a bien nommé voiture du peuple à la fois utilitaire, récréative, citadine et tout-terrain n'a rien à envier au camping-car. Mais certains combis ont des coûts allant jusqu'à 50 000 euros, le prix du capital sympathie. Aménager pour vivre l'évasion avec l'insouciance pour bagages, Cette mini-maison de vacances prône toujours et encore l'éloge de la lenteur et de l'imprévu. D'ailleurs, avec le combi, on ne prend pas la route... mais on prend plutôt la poudre d'escampette. TF1 | Reportage C. Magne, V. Dietsch, M. Doux