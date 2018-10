La comédie musicale "We will rock you" débarque à Paris

Le mois de septembre marque la rentrée des comédies musicales. Parmi les plus attendues, "We will rock you", un spectacle consacré à l'histoire du mythique groupe britannique Queen. Pour incarner le cultissime Freddie Mercury, Doryan Ben un jeune homme de 23 ans qui a la fougue et la splendeur vocale du chanteur. Un exercice quelque peu complexe mais qu'il réussit avec brio. A Londres, la comédie musicale a réuni plus de sept millions de spectateurs en douze ans. A Paris, la folie Freddie Mercury vient d'être relancée à l'annonce du show. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.