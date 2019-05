Commando Hubert : une histoire héroïque

Le commando Hubert a été créé en 1947 à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. L'unité a pris le nom d'un lieutenant Augustin Hubert, tué le 6 juin 1944, lors de la prise d'Ouistreham aux Allemands. C'est la première unité de nageur de combat de l'armée française. Ces soldats sont aujourd'hui spécialisés dans le contre-terrorisme et la libération d'otages. Une formation d'une rigueur absolue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11/05/2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.