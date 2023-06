Comme si vous y étiez ! Dans le cockpit du Rafale

Autour de quatorze heures, entrée en scène du Rafale. Invariablement, tout le Salon du Bourget se fige. Le bruit et la fureur, surtout pour un homme sanglé dans son cockpit. Avant le show, côté coulisse, le capitaine Bertrand Butin, dit "Bubu", pilote et compositeur-interprète. C'est lui qui a élaboré les figures de la représentation. Un salut aux fidèles mécaniciens, et le rideau se lève. Déjà 3 600 heures de vol dans sa carrière, mais l'aviateur n'a pas la partie facile. Entre le public d'un côté et l'aéroport de Roissy de l'autre, interdiction de sortir d'un volume de six kilomètres de diamètre. Sous l'accélération, en moins d'un quart d'heure, le pilote peut perdre trois litres d'eau et peser jusqu'à dix fois son poids. Tonneaux, boucles, passages rapides à près de 1 000 km/h ou très lents à 180 km/h, c'est l'occasion pour le voltigeur de L'armée de l'Air et de l'Espace de souffler un bon coup. Il faut tout donner pour faire la publicité du chasseur de Dassault Aviation. Fin du show, le récital s'est bien passé. Le maestro peut saluer son public, pas moins de 100 000 personnes l'ont admiré. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Valtat, B. Chastagner