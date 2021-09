Commémoration du 11 septembre : comment New York se prépare

Sur le chantier qui jouxte le mémorial, même les ouvriers doivent se soumettre à des contrôles renforcés. Le secteur du World Trade Center est déjà sécurisé en temps normal : circulation restreinte, présence policière permanente. Mais ce vendredi matin, le niveau est monté d’un cran. “Car le risque d’attentat est très élevé sur cette journée de cérémonie, d’après les autorités, même si, disent-elles, la menace n’est pas précise. En cause, le retrait des troupes en Afghanistan et surtout le double attentat de Kaboul, il y a deux semaines, qui avait tué treize soldats américains, revendiqué par le groupe terroriste État islamique”, explique notre correspondant sur place, Axel Monnier. Police et armée partout, équipe de déménage, cynophile. Et c’est bien ce qui traumatise cette cadre de la fonction publique. Elle a vu les tours s’effondrer depuis son lycée à seize ans, et elle travaille toujours dans le quartier avec appréhension. Ne pas oublier. Chaque jour, en moyenne, 9 000 personnes viennent se recueillir autour des bassins, construits sur l'emplacement des anciennes tours jumelles. Beaucoup plus ces derniers jours, touristes, familles de victimes ou pompiers. Samedi matin, c’est ici que les familles de victimes et le président Joe Biden se retrouveront pour saluer la mémoire des victimes du 11 septembre.