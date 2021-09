Commémorations du 11-septembre : Joe Biden sur les différents sites des attentats

Joe Biden a perdu beaucoup de crédits ces dernières semaines. C'est un exercice périlleux pour le président américain d'abord à cause du contexte. Il y a ce retrait calamiteux des troupes d'Afghanistan, cette guerre lancée justement il y a 20 ans en représailles du 11 septembre. Et il y a également cet attentat de Kaboul qui a tué des soldats américains et qui fait craindre une résurgence de la menace terroriste. Tout cela confère déjà un parfum bien particulier à ces cérémonies. Puis, cette semaine, nous avons appris que 1 800 proches de victimes et survivants s'opposaient à la venue de Joe Biden ici, à New York. Pour cause, il n'a pas déclassifié des documents secret-défense autour des attaques des tours jumelles. Des dossiers dont les familles sont persuadées qu'ils prouvent les liens entre l'Arabie saoudite et les terroristes. Alors, Joe Biden, lui, choisit la carte de l'apaisement. Il a déjà annoncé qu'il allait déclassifier certains de ces documents. En fait aujourd'hui, le président américain ne veut surtout pas faire de politique et ne veut pas prendre la parole. Il veut seulement se montrer le garant de l'unité nationale américaine.